Freitag, 24. Januar 2020

HAWK-Präsident Hudy stellt Ideen für den Hochschul-Neubau in Holzminden vor

Mit der Silhouette des „Turms der Wissenschaft“ der HAWK in Hildesheim visualierte HAWK-Präsident Dr. Hudy die Größe des möglichen Neubaus am Unteren Teich. Visualisierung: HAWK

Holzminden. „Überlegungen für einen Neubau“ hatte Dr. Marc Hudy seine Präsentation betitelt. Denn konkrete Ausführungsplanungen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht – nur Visualisierungen, Würfel auf einem Modell und Größenberechnungen. Das Staatliche Baumanagement Südniedersachsen plant erst dann konkret, wenn die Stadt Holzminden über den Standort entschieden hat und darüber, ob an diesem in die Höhe oder in die Breite gebaut werden soll. Am Donnerstag holte der Präsident der Hochschule HAWK seinen im November krankheitsbedingt abgesagten Besuch im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung der Stadt Holzminden nach. Rund 75 Zuhörer waren in die Stadthalle gekommen, darunter einige Ratsmitglieder. Hudy konzentrierte seine „Überlegungen“ auf den geplanten Bauort an der Böntalstraße, auf die bevorzugte Variante also. Die Varianten Parkplatz Billerbeck und Hafendamm spielten keine Rolle. Er warb um Holzmindens Zustimmung, hier bauen zu dürfen – quasi „ein Geschenk nach Maß“, wie er sagte. „Ich würde mich freuen, wenn Sie das so sehen könnten.“ Dafür gab es sowohl Zustimmung als auch Ablehnung. (spe)

Den ausführlichem Artikel lesen Sie im TAH vom 25. Januar