Montag, 25. November 2019

HAWK-Präsident kann Neubau-Pläne in Holzminden nicht im Ausschuss vorstellen

Das Modell der HAWK zeigt den Neubau am Unteren Teich. Foto: HAWK

Holzminden. HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy muss seine Teilnahme an der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Holzminden am Dienstag, 26. November, absagen. Hudy ist nach einer Dienstreise mit einer Hildesheimer Delegation in die ägyptische Stadt Minia erkrankt. Seit 14 Jahren kooperieren die ägyptische Minia University und die HAWK im Bereich Konservierung und Restaurierung. „Der HAWK-Präsident bedauert sehr, dass er der Einladung der Stadt nun nicht folgen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der HAWK von Montagmittag. „Sobald möglich, möchte er einen neuen Termin abstimmen, um den Bauausschuss und die Holzmindener Bürgerinnen und Bürger persönlich über die Neubau-Pläne zu informieren und dazu Fragen zu beantworten. Als Präsident und Verantwortlicher ist er am intensivsten mit den unterschiedlichen Aspekten der Planungen und Bedingungen des Bauvorhabens vertraut.“ Das heißt, einen Stellvertreter will die HAWK zur Präsentation nicht in die Ausschusssitzung entsenden. Das soll der Chef selbst machen. Die Bauausschusssitzung wird, wie angekündigt, am Dienstag, 26. November, ab 17 Uhr in der Stadthalle Holzminden stattfinden. Dorthin war die Sitzung wegen des erwarteten großen Bürgerinteresses verlegt worden. Auch der Tagesordnungspunkt „Vorstellung der Neubauplaung der HAWK“ bleibt bis auf Weiteres auf der Tagesordnung. Der Ausschuss entscheidet zu Beginn der Sitzung selbst, wie verfahren werden soll. Es ist aber damit zu rechnen, dass der Tagesordnungspunkt - ohne Hudy - abgesetzt werden wird. (spe)