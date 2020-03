Mittwoch, 11. März 2020

HAWK sagt Veranstaltungen ab: In Holzminden kein Zukunftstag und kein Open Campus

Die HAWK will „dazu beitragen, einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus entgegenzuwirken“. Foto: spe

Holzminden. „Nach einer Neubewertung der aktuellen Entwicklungen wollen wir dazu beitragen, einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus entgegenzuwirken – da, wo wir es können. Deshalb hat sich das Präsidium der HAWK dazu entschieden, bis zum Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 alle Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben, zu denen mehrere externe Gäste erwartet werden“, sagt HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy. „Wir wissen, dass in die Vorbereitung sehr viel Energie geflossen ist, tun diesen Schritt aber im Interesse der Hochschule, ihrer Mitglieder, Angehörigen und Gäste.“ Diese Regelung gilt für die drei Standorte Hildesheim, Holzminden und Göttingen gleichermaßen. Ausnahmen brauchen eine Sondergenehmigung des Präsidiums.

Abgesagt werden die Angebote der HAWK beim Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 26. März an allen drei Standorten. Für den 18. April hatte die Hochschule den großen Tag der offenen Tür „HAWK erleben“ in Hildesheim geplant. Auch diese Veranstaltung findet nicht statt.

Am Standort Holzminden wird bis Ende des Sommersemesters kein „Open Campus“ stattfinden. Auch der „PropTech & Real Estate Innovation Day“, geplant für den 25. März in Holzminden, ist gestrichen. Insgesamt sind aktuell mehr als 15 Veranstaltungen abgesagt.

