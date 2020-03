Freitag, 13. März 2020

HAWK setzt in Holzminden den Lehrbetrieb bis 19. April aus

Nur Verwaltung und Zentrale Einrichtungen der HAWK arbeiten weiter. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Die HAWK (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst) setzt ihren Lehrbetrieb an allen drei Standorten aus. Das hatte die Hochschulleitung schon am Donnerstag angekündigt – zunächst sollte diese Regelung für die kommenden zwei Wochen gelten. Mit der Entscheidung der Landesregierung, die Vorlesungen beziehungsweise die Präsenzlehre an allen niedersächsischen Hochschulen bis 19. April auszusetzen, gilt jetzt auch für Hildesheim, Holzminden und Göttingen dieser Termin. Für die HAWK heißt dies, dass die Studiengänge, die schon ins Sommersemester gestartet sind, wieder ausgesetzt werden. Die Studierenden kommen nicht mehr an die Hochschule. Für die Studiengänge, die am kommenden Montag starten sollten, wird der Semesterbeginn verschoben. Nach heutigem Stand startet der Lehrbetrieb an der HAWK also wieder am 20. April.

