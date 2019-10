Donnerstag, 24. Oktober 2019

HAWK übergibt in Holzminden 120 Deutschlandstipendien

Stipendiaten und Förderer des Standortes Holzminden stellten sich mit Präsident Hudy und Vizepräsident Viöl zum Gruppenfoto auf. Foto: spe

Holzminden. Die HAWK hat in diesem Jahr eine neue Höchstmarke erreicht: Die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst überreichte in einer Feierstunde im Anschluss an die Vergabe des HAWK-Preises an Prof. Dr. Dieter Grommas (siehe Seite 13) im Lichthof der Hochschule 120 Deutschlandstipendien. HAWK-Vizepräsident Prof. Dr. Wolfgang Viöl, der zusammen mit HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy die Sitipendien und Fördererurkunden überreichte, brachte es auf den Punkt: „Die Stipendiaten bekommen die finanzielle Unterstützung, die ihnen hilft, sorgenfrei zu studieren.“ 21 Geförderte sind es am HAWK-Standort Holzminden. Auch hier engagieren sich in diesem Jahr viele neue Förderer. (spe)

