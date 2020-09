Dienstag, 29. September 2020

HAWK, ZZHH und die BBS Holzminden starten Digitalisierungs- und Lehrprojekt

3D-Modell der HAWK-Leichtbau-Lkw-Achse, mit dem zukünftig Berufsschüler der BBS Holzminden via AR-Brille für ihre Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker lernen. Foto: HAWK

Holzminden. Berufsschüler der Kfz-Mechatronik in Holzminden lernen künftig mit 3D-Modellen mehr über innovative HAWK-Technologie. Die wird ihnen mithilfe von HoloLens (Mixed-Reality-Brillen) plastisch angezeigt. Dabei lassen sich auch Zusatzinfos wie Wartungsanleitungen einblenden oder das schwer zugängliche Innere komplexer Präzisionstechnik visualisieren. Im interdisziplinären Augmented-Reality-Projekt „AchsAR – Augmented Reality in der Nutzfahrzeugtechnik“ kooperieren die HAWK-Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit in Göttingen, das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (ZZHH) der HAWK und die Georg-von-Langen-Schule in Holzminden miteinander. Damit werden Auszubildende der BBS Holzminden zukünftig mithilfe von Augmented-Reality-Brillen risikoärmer und leichter Grundkompetenzen im Bereich Wartung und Reparatur von Lkw-Achsen erwerben und auch moderne Antriebssysteme der Zukunft „von innen“ sehen können. Im Laufe des Projekts sollen auch Auszubildende der BBS Northeim von der neuen Unterrichtstechnologie profitieren. Gerade in Holzminden spielen Warentransport, Speditionsunternehmen und auf Lkw-spezialisierte Werkstätten eine große Rolle im Alltag.

