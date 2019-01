Dienstag, 15. Januar 2019

Heftige Niederlage für May im britischen Parlament

Premierministerin May im Unterhaus. (PRU/AFP / PRU )

Das britische Parlament hat das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. 432 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen den Austrittsvertrag, 202 votierten dafür. "Das Haus hat gesprochen und die Regierung wird zuhören", sagte May direkt nach ihrer Niederlage in London. Kurz zuvor hatte sie in einer Rede im Unterhaus noch einmal eindringlich für das Abkommen geworben. "Es ist klar, dass das Haus dieses Abkommen nicht unterstützt, aber die Abstimmung von heute Abend sagt uns nichts darüber, was es denn unterstützt", monierte May. Dem Abkommen waren bereits vor der Abstimmung kaum Chancen eingeräumt worden. Für Spannung sorgte allerdings die Frage, wie deutlich die Niederlage für die Regierungschefin ausfallen würde. Vor der entscheidenden Abstimmung hatte das britische Parlament einen Änderungsantrag zum Brexit-Vertrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Abgeordneten stimmten gegen den Antrag des Tory-Politikers John Baron. Dieser sah vor, dass London das Recht haben sollte, die im Vertragsentwurf festgeschriebene Auffanglösung für die Grenze zu Irland ohne Zustimmung der EU zu beenden. Drei weitere Änderungsanträge waren zuvor zurückgezogen worden. London (AFP) / © 2019 AFP