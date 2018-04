Dienstag, 03. April 2018

Hehlen: Feuerwehren auf der Suche nach dem Feuer

Hehlen. Vollalarm in Hehlen, Hohe und Brökeln am Dienstagabend: Ein unklarer Feuerschein in Höhe des Schützenhauses Daspe wird gemeldet. Doch das Schützenhaus brennt nicht. Und für die Feuerwehren beginnt die Suche nach dem Brandherd.

Es ist 20.32 Uhr, als in Hehlen der Alarm gegeben wird. Ein Landwirt hat an diesem frühlingshaften Abend mit seiner Frau auf dem Balkon gesessen, hat Richtung Dasper Berg geblickt,wo auch das Schützenhaus liegt, und dort zunächst die Scheinwerfer eines Autos gesehen, das den Grat entlang fährt. Kurz darauf leuchtet ein Feuerschein auf. Und er hört etwas, was wie Böller klingt. Er greift zum Telefon, alarmiert die Polizei. Und auch die Beamten, die schnell beim Landwirt eintreffen, können einen Feuerschein wahrnehmen. Die Feuerwehren Hehlen, Hohe und Brökeln und der Einsatzleitwagen aus Bodenwerder werden alarmiert. Ihr Ziel: das Schützenhaus in Daspe. Doch dort brennt es nicht. Die Suche beginnt. Rund 300 Meter weiter, nordöstlich des Schützenhauses, in einem Bereich, der nur zu Fuß oder mit einem Geländewagen zu erreichen ist, finden sie schließlich den Brandherd. Eine alte, ehemals als Ferienhaus und Stall genutzte Hütte steht dort. Und hier glimmt tatsächlich noch ein Feuer, das mit einer Kübelspritze abgelöscht werden kann.