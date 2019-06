Mittwoch, 12. Juni 2019

Hehlen: Sanierung der L 586 beginnt

Ab 14. Juni gibt es Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt Hehlen

Hehlen. Im März hatte es die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln bereits angekündigt, jetzt wird es ernst: Ab Freitag müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 586 in der Ortslage Hehlen auf Behinderungen einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten der Ortsdurchfahrt. In den Sommerferien wird die Ortsdurchfahrt im Zuge der L 583 (Richtung Ottenstein) sogar voll gesperrt!

Die Arbeiten beginnen bereits kurzfristig am Feitag, 14. Juni, mit der Erneuerung der Gossen der Landesstraße und teilweiser Sanierung der Bordsteine und des Gehweges. Hierzu wird der Verkehr halbseitig mit Ampelregelung im Baustellenbereich geführt.

In den Sommerferien erfolgt dann die Erneuerung der Fahrbahndecke der Landesstraße bis zur Kreisstraße 57. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten kann nur unter Vollsperrung gearbeitet werden. Hierzu erfolgt rechtzeitig eine weitere Presseinformation. Die Kosten werden von der Gemeinde Hehlen und vom Land Niedersachsen getragen.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. (r/bs)