Dienstag, 16. Juli 2019

Hehlen: Wer kennt diese Frau?

Diese Fotos hat die Staatsanwaltschaft jetzt freigegeben zur Fahndung. Fotos: Polizei

Hehlen. Bereits am 15. April 2019 wurde einer 82-jährigen Frau aus Münster während ihres Einkaufes beim Lidl-Markt in Hehlen ihre Geldbörse mitsamt ihrer EC-Karte gestohlen. Am 16. April wurde dann Bargeld von dem Konto der Geschädigten durch eine unberechtigte Person abgehoben. Anschließend kaufte die unbekannte Frau im Lidl-Markt in Bad Pyrmont Waren ein, wobei sie sich auch jedes Mal Bargeld auszahlen ließ. Die Frau wurde beim Geldabheben auf Video aufgenommen. Durch die Staatanwaltschaft Hildesheim wurde ein Beschluss erlassen, wonach die Bilder nunmehr veröffentlich werden dürfen. Hinweise zu der Täterin nimmt die Polizeidienststelle in Bodenwerder, Telefon 05533/974950, entgegen.