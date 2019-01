Mittwoch, 30. Januar 2019

Hehlener Brücke ist wieder befahrbar

Hehlen/Daspe. Die Brücke zwischen Hehlen und Daspe, so sogenannte "blaue Wunder", kann wieder befahren werden, die Ampelanlage funktioniert wieder. Am Wochenende war die Anlage ausgefallen. Die Brücke war nur in einer Richtung befahrbar. Am Mittwoch waren die Reparaturarbeiten erfolgreich beendet worden.