Sonntag, 12. Januar 2020

Heiraten voll im Trend: Hochzeitsmesse in Höxter lockt über 500 Besucher

Passte prima zwischen die Models: Mike Leon Grosch sang am Ende der Modenschauen. Fotos: spe

Höxter. Als Willkommensgruß steht die große weiße Kutsche vor der Halle – allerdings ohne vorgespannte Pferde. Drinnen grassiert ein merkwürdiges Fieber, das dieser vermeintlich schönste Tag im Leben auszulösen vermag. Dieses Fieber hat man gerne. Viele auch, die nicht alsbald unter die Haube wollen, lassen sich gern anstecken – zumeist sind diese weiblichen Geschlechts. Heiraten liegt weiter schwer im Trend, die Branche verzeichnet einen wahren Hype. In der Residenz-Stadthalle Höxter fand am Sonntag zum 21. Mal in Folge eine große Hochzeits- und Festtagsmesse statt. Professionell und liebevoll wie sie präsentiert wird, reicht der Einzugsbereich weit über die Region Höxter und Holzminden hinaus. Neben rund 30 Ständen, die sich über die Halle und das Foyer verteilten, kamen auch in diesem Jahr wieder über 500 Besucher. Erstmals dabei war Hochzeitssänger Mike Leon Grosch aus Köln, Zweitplatzierter der dritten DSDS-Staffel und im letzten Jahr Kandidat beim „Supertalent“. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Januar