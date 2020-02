Dienstag, 18. Februar 2020

Heißer Kampf um die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga

Simon Vatterott (rechts), Kapitän des TSV Lenne. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Der Winter, der eigentlich keiner war, geht dem Ende zu und so auch die Pause im Fußball-Kreis Holzminden. Seit einigen Wochen befinden sich die Teams in der Vorbereitung. Die TAH-Sportredaktion hat mit Trainern und Funktionären gesprochen. In einer kleinen Serie werden die Vereine der Fußball-Kreisliga zu den neuesten Entwicklungen kurz vor Wiederbeginn des Spielbetriebs befragt. Der TSV Lenne ist das einzige Team dieser Spielklasse, das noch ungeschlagen ist. Trotzdem könnte die Tabellenführung schon bald wieder futsch sein, denn der TSV Holenberg kann rein rechnerisch bei einem Spiel weniger an der Elf von Trainer Björn Bettermann vorbeiziehen. Das Ziel für die letzten zwölf Saisonziele hat man klar definiert: „Wir wollen Meister werden“, stellt Bettermann klar, und für dieses Ziel ackert man beim TSV bereits seit Mitte Januar. (ue)

