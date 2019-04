Freitag, 26. April 2019

„Helle Fenster“ eröffnen mit ersten Pop-up-Store

Von links: Mira Dijk (Verkäuferin im "Hellen Fenster"), Ina Stock (Stock Bau & Renovierungszentrum, spendeten den Boden), Katrin Konradt (Stadtmarketing), Hucky Kilian (betreute den Umbau), Maren Schneider-Klingenberg (Ballonzauber) und Ralf Schwager (Kaufhaus Schwager). Foto: ap

Holzminden. Schon lange wird die Holzmindener Innenstadt wegen ihrer leeren Schaufenster tot gesagt. Doch „Totgesagte leben länger“, zitiert Ralf Schwager ein altes Sprichwort und kündigt damit die Eröffnung seiner „Hellen Fenster“ an – quasi eine Wiederbelebungsaktion der zuvor heruntergekommenen Schaufenster. Ab Sonnabend gehen die nun frisch renovierten, beleuchteten und möblierten Schaufenster des Kaufhausbetreibers in der Mittleren Straße 3 und 5 an den Start. Deko-Artikel oder Möbel – alles mit Preisschildern gekennzeichnet – stehen den vorbeischlendernden Holzmindenern dann zum Kauf zur Verfügung. Sonnabends sind die kleinen „Außenstellen“ des Kaufhaus Schwagers mit Verkäuferin Mira Dijk besetzt, von montags bis freitags können die Kunden zwei Straßen weiter im Kaufhaus Schwager die Artikel erwerben. Ralf Schwager verdeutlicht, die „Hellen Fenster“ seien nur eine Übergangslösung, um die Schaufenster wieder zu beleben. Wer sich tatsächlich in die Selbstständigkeit wagen möchte, für den räume er gerne die von ihm angemieteten Geschäfte. Auch der erste Pop-up-Store hat sich in einem der Schaufenster bereits breit gemacht: „Ballonzauber“ aus Holzminden hat ein kleines Eck im „Hellen Fenster“ Hausnummer 3 bekommen. Zwischen Möbeln und anderen Artikeln schweben jetzt die Ballons. Maren Schneider-Klingenberg von „Ballonzauber“ und ihr Vater Helmut Schneider werden in den nächsten Wochen sonnabends im „Hellen Fenster“ ihre Ballons verkaufen. (ap)

