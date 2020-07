Dienstag, 21. Juli 2020

Heller und lichter Widerstand gegen Atommüll in Würgassen

Die Aktion war weithin sichtbar, das ehemalige Atomkraftwerk diente als Protestfläche gegen Atommüll. Fotos: .ausgestrahlt | Jannis Große

Würgassen. Ein helles und lichtes Signal des Widerstands gegen die Pläne, in Würgassen ein Zwischenlager für Atommüll einzurichten, setzten am Dienstagabend die „Bürgerinitiative gegen Atomdreck im Dreiländereck“ und die Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“. Über eine halbe Stunde wurde die Außenmauer des ehemaligen Reaktorgebäudes in Würgassen mit einem großflächigen Lichtsignal angestrahlt, das den Protest gegen das geplante Atommüll-Lager formulierte. Auf dem Reaktorgebäude des ehemaligen AKW war zu lesen: „Kein Atommüll-Verschiebe-Bahnhof in Würgassen!“, „Konzeptlos, orientierungslos, intransparent. Atommüll-Lager stoppen!“ und „90% von Deutschlands Atommüll nach Würgassen? Nein Danke!“ Die riesige Projektion war auch von Lauenförde und Würgassen aus erkennbar.

Hierzu erklärte Julian Bothe von der Anti-Atom-Organisation „.ausgestrahlt“: „Die Betreibergesellschaft BGZ möchte das Zwischenlager um jeden Preis und möglichst schnell durchdrücken. Sie gefährdet die Bevölkerung und mutet ihr eine Verdopplung der Atomtransporte zu. Damit soll auch das geplante Atommüll-Bergwerk Schacht Konrad geschützt werden, das schon längst nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Würde die Halle direkt am Schacht gebaut, wäre ein neues Genehmigungsverfahren nötig. Dann würde offensichtlich, dass Schacht Konrad unter Sicherheitsaspekten nicht mehr genehmigungsfähig ist.“ BI-Sprecher Dirk Wilhelm sagte: „Die Vorgehensweise des BMU und der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung BGZ ist völlig inakzeptabel. Getreu dem Motto ,beschließen, verkünden, verteidigen‘ wird das Projekt ZBL Würgassen gegen jeden gesunden Menschenverstand und unter Ignoranz der zahlreichen Mängel des Standorts vorangetrieben – in Form des Diktats ,alternativlos‘ über die Köpfe der Menschen hinweg. Dabei zeigen die Bauzeitverzögerung und die Kostenexplosion von Schacht Konrad, welche verheerenden Folgen eine ausschließlich politisch geprägte Entscheidung, entgegen vieler Sachargumente, hat.“ (fhm)