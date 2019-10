Dienstag, 01. Oktober 2019

Herbstferien-Programm im Jugendzentrum Holzminden startet

Basteln, Backen oder Kino – ein buntes Herbstferien-Programm gibt es im Jugendzentrum Holzminden. Foto: Jugendzentrum Holzminden

Holzminden. Die Schulkinder in Niedersachsen starten diese Woche in ihre Herbstferien. Am Mittwoch, 4. Oktober, ist der letzte Schultag. Ab nächste Woche beginnt passend zum Ferien-Modus der Kids dann auch das Herbstferien-Programm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Jugendzentrum Holzminden. Basteln, Backen, Kino und das Herbstfest gibt es an den neun Veranstaltungstagen von 14 bis 16 Uhr zu erleben. (ap)

