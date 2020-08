Sonntag, 23. August 2020

Herbstmarkt in Ottenstein abgesagt

Auch der Herbstmarkt in Ottenstein ist jetzt abgeagt worden.

Ottenstein. Am Sonntag, 4. Oktober, sollte der Herbstmarkt in Ottenstein stattfinden. Doch auch diese Veranstaltung musste jetzt abgesagt werden. Die Entscheidung fiel in der Sitzung des Ottensteiner Jugend- und Sportauschusses. Die Ottensteiner hatten zunächst noch gehofft, dass die Entwicklung in Sachen Corona positiv verläuft und eine Entscheidung deshalb zunächst aufgeschoben. Aber inzwischen steigen die Infektionszahlen wieder. Bürgermeister Weiner begründet die Absage zu diesem Zeitpunkt damit, dass Ausrichter und Beschicker vor Fehlplanungen geschützt werden müssten.