Sonntag, 12. Mai 2019

Herzlicher Abschied: Deutz-Willi ist unterwegs

Winfried Langner alias Deutz-Willi ist in Lauenförde gestartet. Familie, Fans und Freunde bereiteten ihm einen herzlichen Abschied. Fotos: spe

Lauenförde. Die Kirchenglocke schlug gerade 10, da war Winfried Langner schon aus der Hasenstraße in die Unterstraße abgebogen – froh, den Abschiedstrubel vor seiner Haustür hinter sich gelassen zu haben. Um endlich „Robert“, seinem 61er Deutz-Traktor mit „Schnecke“ am Haken, seinem kleinen Wohnwagen, die Sporen geben zu können. Etappenziel an Tag 1: Münster. Deutz-Willi (inzwischen 83) ist am Sonntagmorgen in Lauenförde aufgebrochen zu seiner sechsten Langstreckentour. Sein Ziel lautet diesmal: Schottland, ganz hoch in den Norden und zurück! Mindestens 3.500 Kilometer auf dem Trecker hat er vor sich, doch dieser konservativen Routenberechnung traut der abenteuerlustige Tourenfahrer selbst nicht. „Es können noch ein paar tausend Kilometer mehr werden“, sagt er. Anfang Oktober will er zurück in Lauenförde sein, am liebsten natürlich auf eigenen Treckerreifen. Die Lauenförder, Familie und Freunde, Fans und Oldtimerfreunde Silberborn bereiteten Deutz-Willi am Sonntagmorgen einen herzlichen, rührenden Abschied. An Bord: Die Gemeindefahne, die ihm – schon ein Routineakt – Bürgermeister Werner Tyrasa mit auf den Weg gab, und eine Mettwurst! (spe)

