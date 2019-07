Montag, 01. Juli 2019

„Heute ist der Tag der Abrechnung!“

Stolz und auf dem Weg: Die Abiturienten mit ihren Abiturzeugnissen. Foto: bor

Holzminden. Nach drei Jahren hatten es die 31 Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, geschafft. Sie hielten endlich ihr Abiturzeugnis in der Hand. Neben den Eltern der Schulabgänger und Lehrern nahm auch Hans-Joachim Scholz als Vertreter der Landrätin an der Feierstunde auf dem Kiesberg teil. „Wir als Landkreis sind stolz auf unsere zwei Gymnasien“, meinte Scholz vorweg. Zwar brauche man heutzutage nicht unbedingt ein Abitur, um gutes Geld zu verdienen. In vielen Berufen brauche man Spezialkenntnisse und gut ausgebildete Mitarbeiter, die dann auch entsprechend entlohnt würden. „Setzen Sie deshalb nicht nur auf ein Studium, sondern auch auf die Erfahrung in Ihrem späteren Beruf, denn Lernen hört nie auf. Nutzen Sie dazu auch die Möglichkeit des Dualen Studiums.“ (bor)

Mehr lesen Sie im TAH am 2. Juli 2019