Freitag, 17. Mai 2019

Heute reinschnuppern ins Café Lieblingsplatz Boffzen

Projektleiterin Hilde Rose (rechts) und Hotelfachfrau Jovana Föst: Da das Interesse der Menschen so groß ist, hat sich Projekt Begegnung entschieden, am Freitag, 24. Mai, schon einmal einen Blick in das neue Café "Lieblingsplatz" zu ermöglichen. Foto: Projekt Begegnung

Boffzen. Die Arbeiten an der Höxterschen Straße in Boffzen stehen vor dem Abschluss, am 4. Juni geht es offiziell los: In den ehemaligen Räumlichkeiten der Ölmühle wird dann das Café „Lieblingsplatz“ eröffnet, das von Projekt Begegnung in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Holzminden betrieben wird. Projektleiterin Hilde Rose und Hotelfachfrau Jovana Föst freuen sich schon auf die Eröffnung des Cafés, in dem auch Familienfeiern ausgerichtet werden können. Zahlreiche Nachfragen haben Projekt Begegnung dazu motiviert, vorab einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. „Wir werden am Freitag, 24. Mai, ab 14 Uhr schon einmal die Gelegenheit bieten, sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen“, so Hilde Rose.