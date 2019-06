Donnerstag, 20. Juni 2019

Heute „WeserSommer“ in der Innenstadt Holzminden

Auch Freizeitanbieter wie Krome Kanu präsentieren sich in der Oberen Straße. Foto: Stadtmarketing

Holzminden. Die Freizeitgestaltung in der Solling-Vogler-Region macht seit einigen Jahren die Veranstaltung „WeserSommer“ zum Thema, zu der Stadtmarketing und Werbekreis Holzminden an Fronleichnam in die Holzmindener Innenstadt einladen. Diesmal steht der „WeserSommer“ am heutigen Donnerstag, 20. Juni, von 11 bis 18 Uhr in der Oberen Straße unter dem Motto „Camping – Outdoor – Einkaufen“. Der Caravan-Park Müller präsentiert Reisemobile und Wohnwagen, Hagebau präsentiert Outdoor-Equipment, Grills und Möbel und lädt zum Gewinnspiel. Gewinnen kann man auch Gutscheine für die Wesertherme Bad Karlshafen und das Bergwerk. Den wilden Solling kann man kennenlernen am Stand der Landesforsten und der Touristik-Information. Auch für Kinder wird eine Menge geboten, sie können zum Beispiel mit dem TreeRock-Abenteuerpark in waghalsige Höhen klettern – natürlich gesichert. (spe)