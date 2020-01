Freitag, 31. Januar 2020

Heyne+Penke-Grundstück ist geräumt

Die Firma Heyne+Penke Verpackung GmbH war bis 1989 hier ansässig. Foto: spe

Holzminden. Bis auf ein paar letzte Hallen-, Mauer- und Treppenreste ist die ehemalige Firma Heyne+Penke zwischen Sparenbergstraße und Pollmannsgrund in Holzminden inzwischen abgerissen. Noch wird es ein paar Tage dauern, bis der Bauschutt beiseite geräumt und gänzlich abtransportiert ist. Möglichst schnell will die PPW Alpha Industriebeteiligungen GmbH mit Sitz in Holzminden auf dem Grundstück eine Wohnanlage mit fünf Mehrfamilienhäusern mit jeweils sieben bis acht Wohnungen errichten. Die Satzung des dafür aufgestellten Bebauungsplans „Zwischen Sparenbergstraße und Pollmannsgrund“ hat der Stadtrat im Dezember beschlossen. Die Stadt wartet nun auf den Bauantrag. (spe)