Sonntag, 23. Juni 2019

Hier spielt auch die Farbe eine Rolle

Die VW-Busse machten für ein langes Wochenende auf dem Campingplatz in Silberborn Station. Foto: rcl

Silberborn. Es war schon ein imponierender Anblick, als in Kolonnenfahrt die 57 T3 VW-Busse der Last Edition bei Torfhaus in ihr Quartier, den Campingplatz Silberborn, zurückkehrten. Nicht im Wechsel von rot und blau, sondern tornadorot und orlyblau-metallic – ein wirklich sichtbarer Unterschied. Zwei „Fehlfarben“ in weiß hatten sich dazwischen gemogelt, aber wie der Organisator, Joachim Merker, locker anmerkte: „Hauptsache ein T3 und nette Mitfahrer, die die Last Limited Edition ebenso verehren wie wir selbst.“

Es war die 52. Ausfahrt der Mitglieder der „LLE-Kartei“ (der TAH berichtete) diesmal mit einem Ziel in der Mitte Deutschlands. (rcl)

Mehr lesen Sie im TAH am 24. Juni 2019