Freitag, 01. Dezember 2017

„High-Tech-Gewerbe des Mittelalters“

Die Ausgrabung der zweitältesten Waldglashütte Niedersachsens bei Fohlenplacken förderte überraschende Funde zu Tage.

Kreis Holzminden. Prof. Dr. Hans-Georg Stephan platzt fast vor Freude und Stolz, während er die freigelegten Fundamente und Fundstücke der ehemaligen Waldglashütte im Holzmindetal bei Fohlenplacken präsentiert. Zum Abschluss der sechsmonatigen Grabungen haben sich die hoch gesteckten Erwartungen an diese Fundstelle erfüllt, der Projektleiter spricht immer wieder von „Sensation“ und „Das ist etwas ganz Besonderes“, wenn er die Bedeutung dieser Glashütte am Ufer der Holzminde im Solling in Bezug zur Europäischen Tradition setzt. (nig)

