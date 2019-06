Mittwoch, 05. Juni 2019

Hildesheim: Patient sticht mit Glasscherbe auf Mitpatienten ein

Die Polizei konnte nach dem versuchten Tötungsdelikt einen Tatverdächtigen festnehmen. Symbolfoto

Hildesheim/Delligsen. Am Mittwochmorgen kam es in Hildesheim zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 33-jährigen Mann aus Salzgitter. Er soll im St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim mit einer Glasscherbe auf einen 85-jährigen Delligser eingestochen haben. Das teilen die Polizei Hildesheim und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit



Gegen 7.20 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei durch das St. Bernward Krankenhaus der Hinweis ein, dass ein Patient mit einer Schnittverletzung am Hals in seinem Zimmer auf einer Station vorgefunden worden sei. Im Zimmer wurden diverse blutbehaftete Glasscherben vorgefunden. Parallel wurde der Mitpatient aus dem Zimmer vermisst. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste notoperiert werden. Der Zustand ist laut den behandelnden Ärzten inzwischen stabil.

Im Rahmen einer Sofortfahndung nach dem 33-jährigen Mitpatienten konnte dieser, gegen 8.20 Uhr, von der Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs aufgegriffen werden. Durch zwei hinzugezogene Funkstreifenwagen der Polizei Hildesheim wurde der Beschuldigte zum Polizeidienstgebäude in der Schützenwiese gebracht. Er bleibt dort in Geahrsam, bis er dem Haftrichter vorgeführt wird. Am 33-Jährigen wurden unter anderem Blutanhaftungen festgestellt. Eine rechtsmedizinische Begutachtung des Beschuldigten und des Opfers ist erfolgt.

Weshalb der Beschuldigte das Opfer angegriffen hat, ist am Mittwoch noch unklar. Es gibt Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Eine Vorführung vor den Haftrichter beim Amtsgericht Hildesheim ist am Donnerstag vorgesehen.