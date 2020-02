Samstag, 29. Februar 2020

Hilfe für Geburtshelferkröten im Hutewald Solling bei Amelith

Die Geburtshelferkröte muss geschützt werden. Foto: Bruno Scheel

Neuhaus/Amelith. Genau ein einziger „Rufer“ war im gesamten Solling zu hören. Der „Glockenfrosch“ vom Reiherbachtal hatte sich an einem warmen Sommerabend 2019 zurückgemeldet. Schon länger vermuteten Forstleute, die Geburtshelferkröte sei im Solling ausgestorben. Doch nun hatte sich ein Tier mit seinem glockenartigen Ruf verraten. Sein Lebensraum: Der Hutewald Solling der Niedersächsischen Landesforsten.

Hier am Reiherbach nahe Amelith lebten noch vor einigen Jahren die seltenen Kröten mit dem fantasievollen Namen. Dann war ihr Rufen für Jahre verstummt. Nun aber der Beweis: Es gibt noch ein Vorkommen der Geburtshelferkröte im Solling. Ein kleines zwar und damit gefährdetes Vorkommen, aber mithilfe der Landesforsten und des NABU sollen wieder mehr Geburtshelferkröten im Hutewald leben können. Forstleute und Naturschützer starten in diesen Tagen ihre Artenschutzmaßnahmen.

Das Niedersächsische Forstamt Neuhaus und der NABU Niedersachsen wollen der kleinen Population helfen und so das langfristige Überleben der Art am Reiherbach sicherstellen. Als erste Maßnahme wird derzeit ein Teich im Reiherbachtal kurzzeitig abgelassen, in dem die Krötenlarven im Sommer leben sollen. Erst wenn der Teich frei von größeren Fischen ist, überleben genug Larven, aus denen sich die fertigen Geburtshelferkröten entwickeln. Vor der Laichsaison im Frühjahr wird der Teich wieder aufgestaut. Auch andere Amphibien- und Libellenlarven profitieren dann von dem raubfischfreien Gewässer.

