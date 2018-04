Mittwoch, 04. April 2018

Hilfe für Helfer

Hameln. Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Hameln, Süntelstraße 6, dreht sich am 5. April alles um die Arbeit mit geflüchteten Menschen. Um 16 Uhr wird Helga Kappmeyer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit Hameln, unter anderem über rechtliche Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten und Förderangebote sprechen.

Diese Veranstaltung richtet sich an Integrationslotsen, aber auch an Menschen, die haupt- oder ehrenamtlich im Bereich Integration von Geflüchteten tätig sind und an alle, die das Thema inte-ressiert. Damit will die Arbeitsagentur Hameln das Netzwerk für die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen weiter verbessern. „Viele Menschen wollen den Geflüchteten weiterhin helfen, damit diese schnell Arbeit oder eine Ausbildung finden. Oftmals haben die Helfer aber noch Fragen, die nicht geklärt sind oder wis-sen nicht, wo sie welche Informationen finden können", stellt Helga Kappmeyer fest.

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf folgenden Themen: Zugang zur Agentur für Arbeit und Jobcenter, Beratungs- und Vermittlungsangebote, Arbeitsmarktzugang, rechtliche Hinweise zur Integration in den Arbeitsmarkt, Fördermöglichkeiten für Flüchtlinge. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos, eine Anmeldung auch nicht erforderlich.