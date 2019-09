Donnerstag, 26. September 2019

Hilfe für junge Menschen mitten in Holzminden

Die Beteiligten beim "Tag der offenen Tür" der sozialen Projekte PACE und Connect. Foto: ap

Holzminden. Das Pro-Aktiv-Center – kurz: PACE – und das Projekt Connect sind zwei Projekte der Kreisvolkshochschule sowie der Jugendberufshilfe des Landkreises Holzminden. Sie sind seit dem 1. Juni gemeinsam in der Karlstraße 16 in Holzminden beheimatet. Den neuen Standort bezeichnet Petra Piontek, Leiterin der Kreisvolkshochschule Holzminden, als eine „Förderkette“, denn „es war uns wichtig, dass wir alles unter einem Dach haben“. Die beiden niedrigschwelligen Hilfsangebote für junge Menschen und ihr neuer Standort werden bei einem "Tag der offenen Tür" am Donnerstag publik gemacht. Zugleich stellen sich die beiden Projekte vor und berichten von ihrer Arbeit. (ap)

