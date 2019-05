Dienstag, 28. Mai 2019

Himmelfahrt meist freundlich - und Sonntag kommt der Sommer

Die Wetterprognose von WetterOnline für die nächsten Tage.

Am Himmelfahrtstag setzt sich meist freundliches Wetter durch - das prognostizieren jedenfalls die Experten von WetterOnline. Und am Sonntag zieht der Sommer ein.

Am Mittwoch scheint in den meisten Regionen länger die Sonne und es bleibt trocken. Nur südöstlich einer Linie vom Schwarzwald bis zum Erzgebirge halten sich dichte Wolken mit etwas Regen, am Alpenrand schüttet es noch. Dort bleibt es mit allenfalls 12 Grad am kühlsten, sonst werden je nach Sonne 14 bis 19 Grad erreicht.

Am Himmelfahrtstag klingt letzter Regen am Alpenrand ab und verbreitet setzt sich die Sonne durch. Von der Saar bis nach Ostholstein trübt der Himmel dagegen ein und vom Nachmittag an können rund um die Nordsee auch ein paar Tropfen fallen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 25 Grad an.

Der Freitag bringt mehr Wolken als Sonne und vor allem im Norden fällt noch gelegentlich Regen. Am Samstag nehmen die freundlichen Phasen zu und es gibt kaum noch Schauer. Der Sonntag bringt dann fast überall strahlenden Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf sommerliche 22 bis 27, im Südwesten bis 30 Grad.