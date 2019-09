Montag, 16. September 2019

„Hingucker“-Fotos von Andreas Rissel in Holzminden

Anatomie: Schön schaurig, und doch – dank des besonderen Lichts – Wärme ausstrahlend. Foto: rei

Holzminden. Mit etlichen Fragen im Kopf kamen die meisten der rund 80 Gäste zur Vernissage der Fotoausstellung „Hingucker“ von Andreas Rissel in die Graphothek der Stadtbücherei Holzminden. Die häufigsten waren wohl: In welchem Zeitraum sind die Bilder in der Antikscheune auf dem Alten Weserhof in Forst entstanden? Und wieviel von den Motiven hat der Fotograf inszeniert, also selbst in Szene gebracht? Die Antworten, die Burghild Januszewski in ihrer Einführungsrede gab, waren so simpel wie überraschend: Alle Fotos entstanden an einem einzigen Tag (im März 2015) – bei perfektem Licht. Und keins der zu sehenden Objekte wurde extra positioniert... (rei)

