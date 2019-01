Donnerstag, 03. Januar 2019

Hintere Straße wird ab Dienstag voll gesperrt

Das bei einem Brand beschädigte Fachwerkhaus wird nun abgerissen. Foto: bs

Holzminden. Ab Dienstag, 8. Januar, wird die Hintere Straße zwischen Tünneckenhagen und Johannisstraße für den Fahrzeugverkehr für rund zwei Wochen gesperrt. Das teilt das Ordnungsamt der Stadt Holzminden mit. Es sollen Arbeiten an der Gas- und Wasserleitung ausgeführt werden in Vorbereitung eines Hausabrisses. Weil die Leitungen in der Fahrbahnmitte liegen, sind die Arbeiten nur unter Vollsperrung der Straße möglich. Anschließend wird das „Brandhaus“ in der Hinteren Straße abgebrochen (Foto). Die Einbahnstraße wird aufgehoben, so dass die Hintere Straße dann als Sackgasse aus Richtung Johannismarkt befahren werden kann. Da die Postfiliale innerhalb der Sperrung liegt, werden die Kunden gebeten, Briefe und Pakete nicht über die Hintere Straße anzuliefern. Es sollten die Filialen bei Rewe in der Sollingstraße und Kaufland in der Bülte genutzt werden. Für die von der Sperrung betroffenen Anlieger wird eine Ausfahrt durch den Torbogen am Reichspräsidentenhaus Tünneckenhagen ermöglicht. Hier ist die Durchfahrthöhe von 3,80 Metern zu beachten. Das bedeutet, dass aus Richtung Hafendamm dort nicht mehr hineingefahren werden darf. Die Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung und Verständnis gebeten. Sperrung und Abrissarbeiten waren bereits für Anfang Dezember angekündigt gewesen, nach dem Veto der Kaufmannschaft, auf das Weihnachtsgeschäft Rücksicht zu nehmen, dann aber in den Januar verschoben worden (der TAH berichtete). (tah/spe)