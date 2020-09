Donnerstag, 10. September 2020

Hirschbrunft im Wildpark Neuhaus und in Silberborn

Von Mitte September bis Anfang Oktober ist im Solling wieder Brunftzeit des Rotwildes. Foto: Robert Willeke

Neuhaus/Silberborn. Herbststimmung im Solling – die weiten Mischwälder legen ihre erste Herbstfärbung an, abends steigt Nebel in den Tälern auf, Dämmerung und Nacht werden durch das markerschütternde Röhren der Rothirsche mit Leben erfüllt. Jedes Jahr wiederholt sich von Mitte September bis Anfang Oktober dieses großartige Naturschauspiel aufs Neue: Die Brunft oder Hochzeit des Rotwildes, unserer größten heimischen Wildart. Wer einmal den zornigen Brunftruf, mit dem ein Platzhirsch einem Nebenbuhler droht, gehört hat, wird diesen Eindruck noch lange in faszinierender Erinnerung behalten. Im Wildpark Neuhaus der Niedersächsischen Landesforsten hingegen ist es viel einfacher, die hohe Zeit der Hirsche zu erleben. Hier ist das Wild an Besucher gewöhnt, sodass auch tagsüber gute Beobachtungsmöglichkeit in den naturnahen und weitläufigen Gehegen besteht. Die Führungen finden statt am 18. September 17.30 Uhr. 19. September, 8 Uhr (kindgerecht). 19., 22., 25. September 17.30 Uhr. 26. September 8 Uhr (kindgerecht). 26. September 17.30 Uhr. 27. September 8 Uhr. 29. September und 1. Oktober 8.30 Uhr. 2. Oktober 17.30 Uhr.

Auch in Silberborn werden Wanderungen angeboten. Hier hält die größte in Deutschland frei lebende Wildtierart noch in freier Wildbahn Hochzeit. Wer die Hirschbrunft auf diese Art im Solling erleben will, den laden der Solling- und Heimatverein Silberborn und die Touristikinformation Neuhaus und Silberborn zu Hirschbrunftwanderungen ein: Am Donnerstag, 17. September, Montag, 21. September, Mittwoch, 23. September, und Donnerstag, 1. Oktober, statt. Treffpunkt ist jeweils um 20 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Silberborn.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 10. September