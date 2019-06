Samstag, 22. Juni 2019

Hochbetrieb am Symrise-Stand auf der IdeenExpo in Hannover

Die Symrise-Azubis an ihrem viel beachteten Stand auf der IdeenExpo. Fotos: Symrise

Holzminden. 50 Auszubildende von Symrise, Tesium und Symotion hatten auf der IdeenExpo Hannover alle Hände voll zu tun. Vom 15. bis 19. Juni buken sie im Akkord Waffeln, unterstützten Schüler bei der Parfüm-Kreation, gaben Tipps für individuelle Sonnen-Lotionen und spannende Getränke-Kreationen. Und auch Logistik-Talente konnten ihr Geschick am ferngesteuerten Stapler und Hochregallager-Modell testen. Das kam so gut an, dass die Schlange zum Symrise-Stand in der ganzen Halle zu sehen war. Vorbereitet hatten die Aktionen die Azubis von Symrise Tesium und Symotion gemeinsam mit ihren Ausbildern. Alle drei Ausbildungsjahrgänge bei Symrise durften sich den Stand während eines gemeinsamen Ausflugs nach Hannover ansehen.

