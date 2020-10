Montag, 05. Oktober 2020

Hochklassiges Konzert vor kleiner Kulisse im Schloss Bevern

Alexander Käberich, Klaus Bundies und Martin Fritz (von links) präsentierten Kammermusik der Extraklasse. Foto: jbo

Bevern. Es hatte schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gemälde von Adolf Menzel, das den passionierten Flötenspieler Friedrich den Großen in Sanssouci zeigt. Begleitet von Streichern, vor einem kleinen, auf Mitglieder des Hochadels beschränkten Publikum. Heute sorgt Corona dafür, das auch klassische Konzerte nur einem kleinen Kreis von Zuhörern präsentiert werden können. So fand das Konzert für Flöte, Viola und Violoncello im Weserrenaissance Schloss Bevern vor nur etwas mehr als 20 Zuhörern statt. Die musikalische Qualität allerdings war hochklassig und die drei Musiker präsentierten sich auch vor kleiner Kulisse außerordentlich spielfreudig.

Die Studienfreunde Alexander Käberich (Flöte), Klaus Bundies (Viola) und Martin Fritz (Violoncello), mittlerweile alle Musiker der Meisterklasse, präsentierten an diesem Abend ein Kammerkonzert in einer selten zu hörenden Besetzung. Dementsprechend auch die Auswahl der dargebotenen Musikstücke. Ganz anders als bisher, fand das Konzert allerdings nicht in der Schlosskapelle, sondern im leer stehenden Schloss-Restaurant statt. (jbo)

