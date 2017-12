Freitag, 08. Dezember 2017

Hochwasserschutz zählt nicht zu den Aufgaben eines Unterhaltungsverbandes

Diese Kiesbank entstand an der Lenne bei Weserbrak durch das Sommerhochwasser.

Kreis Holzminden. Seit Jahren steht der Lenne Unterhaltungsverband immer wieder in der Kritik – und das gleich von zwei Seiten: geht er bei der Gewässerpflege zu behutsam vor, empören sich Anwohner spätestens dann, wenn die Uferbereiche der Lenne zuwuchern, das Wasser nicht schnell genug abfließt im schlimmsten Fall über die Ufer tritt. Und andererseits klagen Umweltverbände immer dann, wenn der Lenneverband mit seinen Pflegemaßnahmen zu radikal vorgeht und auch schützenswerte Bereiche bereinigt. Um in diesem Spannungsfeld das richtige Augenmaß zu finden und gleichzeitig aktuelle Gesetze zu beachten, hat der neue Verbandsvorsteher Ingo Meyer erstmals alle Mitarbeiter zu einer Fortbildung zusammengerufen. Und da geht es um neue Gesetze und Probleme in der Praxis: Wann dürfen Bäume überhaupt gefällt werden, und was ist mit Vogelnestern im Geäst?

