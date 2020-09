Samstag, 19. September 2020

Höchster Wert der Neuinfektionen seit April

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt zu. Foto: Pixabay

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat erneut deutlich die Schwelle von 2.000 übersprungen und den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 2.297 neue Corona-Infektionen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonnabend, 19. September, bekanntgab. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen.