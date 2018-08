Freitag, 24. August 2018

Höffner übernimmt Finke

Die Finke-Möbelhauser werden von Höffner übernommen. Foto: „Finke – Das Erlebniseinrichten“

Paderborn/Hannover . Die Führung des Möbel-Höffner-Konzerns hat sich mit der Eigentümerfamilie über den Erwerb der Finke-Unternehmensgruppe, Sitz Paderborn, geeinigt. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständige Kartellbehörde.

Erst vor wenigen Tagen hatte Wilfried Finke in einem Interview, in dem es um die Zukunft seines Unternehmens ging, die Suche nach einem neuen Partner bestätigt. Der 67-Jährige sprach davon, die Finke-Möbelhäuser „in Hände zu geben, wo das notwendige Know-how und das Kapital für das Internet-Geschäft vorhanden ist.“ Am Freitag dann die Mitteilung: Höffner übernimmt Finke.

Mit diesem Schritt habe Wilfried Finke eine Nachfolgelösung gefunden, seine Unternehmensgruppe für die Zukunft stabil aufzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Höffner sei die Übernahme der Firma „Finke – Das Erlebniseinrichten“ ein folgerichtiger Schritt, die eigene Gruppe zu stärken und die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Finke-Gruppe fortzusetzen. Von „Finke – das Erlebniseinrichten“ gibt es derzeit sechs Standorte, unter anderem in Paderborn und Kassel. Höffner hat rund 20 Standort bundesweit, auch in Hannover

Was kurz und knapp verkündet wird, bahnte sich in den letzten Tagen schon an. Wilfried Finke hatte in dem oben erwähnten Interview bereits angedeutet, dass Unternehmen eventuell veräußern zu wollen. Ihm gehe es darum, die von seinem Vater gegründete Firma in eine sichere Zukunft zu führen. Da eine familiäre Nachfolge nicht anstand, war dies wohl die einzige Lösung.