Dienstag, 03. September 2019

Höhenvieh von Bauer Stapel aus Grave

Landwirt Friedrich Stapel hat sich für ökologische Viehhaltung und das Rote Höhenvieh entschieden. Fotos: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Amelungsborn. Wenn am 8. September das Schäfer- und Hutefest auf dem Klostergelände in Amelungsborn steigt, wird auch Friedrich Stapel wieder Burger und Bratwürste vom Roten Höhenvieh auf den Grill werfen. Für den Vollerwerbslandwirt aus Grave und seine Familie ist das Fest in Amelungsborn ein kulinarischer Großkampftag. Mit neun Leuten wird er vor Ort – wie viele seiner Kollegen auch – für kulinarischen Hochgenuss sorgen. Ein Aufwand, den er gern betreibt. Weil es darum geht, die Arbeit heimischer Schäfer und Grünlandpfleger stärker ins Rampenlicht zu rücken.

Als ökologisch arbeitender Landwirtschaftsbetrieb ist der Stapelsche Bauernhof eher eine Ausnahme. Denn mit zwei Hofstellen in Grave und Reileifzen und 145 Hektar Fläche um beide Orte herum sowie zwei weiteren Pachtflächen in Warbsen und Bevern gehört das Unternehmen schon fast zu den Großen. Über ein Drittel der Flächen jedoch liegen im FFH-Gebiet und müssen speziell gepflegt werden.

Mehr lesen Sie im TAH am 3. September 2019