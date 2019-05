Dienstag, 21. Mai 2019

Höhere Eintrittspreise beim Freibad Höxter geplant

Der Entwurf für das neue Hallenbad in Höxter. Foto: Hooper Architects

Höxter. Ursprünglich war der Plan, im Mai das Freibad Höxter nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten zu eröffnen. Der Fortgang der Arbeiten und die Insolvenz einer Baufirma machen diesen Termin unmöglich. In der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Höxter am Mittwoch, 22. Mai, sollen die weiteren Abläufe bei der Sanierung des Freibades und dem Neubau des Hallenbades in Höxter vorgestellt werden. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Ratssaal des Historischen Rathauses. Neben den Sachstandsberichten zu den Bauarbeiten bei Frei- und Hallenbad liegt den Politikern eine neue Entgelteverordnung für das Freibad vor, über die sie befinden sollen. Für die anstehende Badesaison 2019 sollen die Preise erhöht werden, um durchschnittlich 50 Cent je Eintritt, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt.