Sonntag, 21. Januar 2018

Höxter: 16-Jährige ist wieder zurück

Höxter. Die 16-jährige Jugendliche, die sich Sonnabend aus der Jugendhilfeeinrichtung in Höxter-Bruchhausen entfernt hatte, ist wohlbehalten zurück! Da nicht auszuschließen war, dass sie sich in einer hilflosen Lage befand, hatte sich die Polizei zu einem Aufruf in der Öffentlichkeit entschlossen. Sie ist Sonntag Abend in Ottbergen gesehen und in das Heim zurück gebracht worden. Über den zwischenzeitlichen Aufenthaltsort des Mädchens ist bisher nichts bekannt geworden.