Donnerstag, 05. September 2019

Höxter: 20 Heurundballen entwendet

Heurundballen wie dieser wurden von der Wiese gestohlen

Höxter. Von einer Weide im Bereich Taubenborn sind 20 Heurundballen entwendet worden. Die Weide erstreckt sich von der Einmündung der Straße Taubenborn zur B 64 etwa 300 Meter entlang des Taubenborns. Das Gras wurde am Montag gemäht und zu 30 Rundballen verarbeitet. Diese waren noch ohne Folie. Am Mittwoch stellte der Landwirt fest, dass 20 seiner Rundballen entwendet wurden. Jeder Rundballen hat ein Gewicht von rund 300 Kilogramm. Der entstandene Schaden beträgt 800 Euro. Wer zwischen Montag und Mittwoch verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, in Verbindung zu setzen.