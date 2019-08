Sonntag, 25. August 2019

Höxter: Autofahrer erheblich alkoholisiert

Die Polizei Höxter kontrollierte einen 65-jährigen Autofahrer. Symbolfoto

Höxter. Aufgrund eines Zeugenhinweises überprüfte die Höxteraner Polizei am Sonnabendvormittag der 65-jährige Fahrer eines Volvo. Der Mann war auf Grund seiner Fahrweise in starken Schlangenlinien aufgefallen. Dabei sei es auch zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen. Die Beamten stellten fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und dass er bereits in der Nacht zuvor im Kreis Soest unter Alkoholeinfluss gefahren war. Zur Beweissicherung ordnete die Polizei erneut eine Blutprobe an. Der Führerschein war bereits in der Nacht sichergestellt worden. Auf den 65-Jährigen kommt nun ein weiteres Strafverfahren zu.