Dienstag, 02. Juni 2020

Höxter bereitet Freibad-Öffnung vor

Das Freibad Höxter wurde nach umfangreichen Sanierungen letzten Sommer wiedereröffnet. Das Bild stammt vom Tag der Eröffnung. Aktuell arbeitet die Stadt auf Hochtouren an der Vorbereitung für eine Saison unter Corona-Bedingungen. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Die Freibäder in Nordrhein-Westfalen dürfen seit einigen Tagen unter Einhaltung strenger Vorschriften wieder öffnen. Auch in der Stadt Höxter laufen die Vorbereitungen auf eine Saison unter besonderen Bedingungen auf Hochtouren. Wie in vielen Freibädern in der Region, wird sich die Eröffnung jedoch noch einige Tage hinziehen. Zuvor werden neben der Umsetzung des Hygienekonzeptes noch Reinigungsarbeiten durchgeführt.

Mehr lesen Sie im TAH am 3. Juni 2020