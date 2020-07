Freitag, 31. Juli 2020

Höxter: Betrunken auf dem Fahrrad

Die Polizei stoppte einen betrunkenen Radfahrer.

Höxter. Am 30. Juli um 14:15 Uhr befuhr ein Mann mit einem Fahrrad in Höxter die B 64 in Richtung Paderborn. In Höhe der Stummrigestraße wurde er von der Polizei gestoppt. Die Beamten nahmen bei ihm starken Alkoholgeruch wahr, so dass vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser positiv ausfiel, wurde bei dem Radfahrer auf der Polizeiwache in Höxter zudem eine Blutprobe entnommen. Der 58-jährige Mann hatte eingeräumt, Bier getrunken zu haben. Gegen den Radfahrer wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine Strafanzeige gefertigt.