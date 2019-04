Mittwoch, 24. April 2019

Höxter: Bushaltestellen beschädigt

Nachdem in Höxter zwei Bushaltestellen beschädigt wurden, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Foto: Polizei Höxter

Höxter. In Höxter sind zwei Bushaltestellenhäuschen beschädigt worden. Bereits am Dienstag gegen 0.10 Uhr, wurde in der Schlesischen Straße eine Scheibe zerstört. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch die Scheibe eines Wartehäuschens in der Westerbachstraße. Der Schaden wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt. Angaben von Zeugen und Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.