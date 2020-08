Freitag, 14. August 2020

Höxter: Creme für die Hände der Alltagshelden

Hermann und Kira Manegold (von links) spenden den Mitarbeitern des St. Ansgar Krankenhauses Höxter insgesamt 300 Tuben Handcreme. Darüber freuen sich auch Bettina Heppner und Claudia Groth (rechts) von der Mitarbeitervertretung der KHWE. Foto: KHWE

Höxter. Die vergangenen Wochen haben Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen vor große Herausforderungen gestellt, das wissen auch Hermann und Kira Manegold von der gleichnamigen Parfümerie. „Jeder dieser Alltagshelden reinigt seine Hände mit einer beträchtlichen Menge Desinfektionsmittel – also müssen sie auch ordentlich gepflegt werden“, sagt Kira Manegold.

Als Anerkennung für ihr unermüdliches Engagement schenkt die Parfümerie den Mitarbeitern des St.-Ansgar- Krankenhauses in Höxter 300 vegane und in Deutschland produzierte Tuben Handcreme der Marke Börlind. „Damit möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die tagtäglich für uns da sind und für unsere Sicherheit sorgen“, so Hermann Manegold, Chef der Parfümerie mit den beiden Standorten in Höxter und Beverungen.

Mehr lesen Sie im TAH am 14. August 2020