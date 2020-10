Freitag, 09. Oktober 2020

Höxter: Drehstart für Film über Anja Niedringhaus

Anja Niedringhaus wird gespielt von Antje Traue. Foto: ZDF/Ishka Michocka

Höxter. Anja Niedringhaus war eine international hoch anerkannte deutsche Fotojournalistin. 2014 starb die Höxteranerin durch einen Anschlag in Afghanistan. In Halle an der Saale finden gerade die Dreharbeiten zu dem ZDF-Film mit dem Arbeitstitel „Die Bilderkriegerin“ statt, der sich mit Spiel- und Dokumentarteilen ihrem Leben und Schaffen widmet. Das Drehbuch stammt von Yury Winterberg. Unter der Regie von Roman Kuhn verkörpert Antje Traue die „Bilderkriegerin“ Anja Niedringhaus. In weiteren Rollen spielen neben anderen Dulcie Smart, Michele Cuciuffo und Franziska Hartmann. Regie bei den Dokumentarteilen führt Sonya Winterberg.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 09.10.2020