Dienstag, 12. Dezember 2017

Höxter: Drogendealer überführt

Höxter. Ermittlungen der Kriminalpolizei Höxter haben zur Überführung eines Drogendealers in Höxter geführt. Am Donnerstag durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Höxter, nach einem Beschluss des Amtsgerichtes Paderborn, die Wohnung eines 29-jährigen Höxteraners im Rohrweg und fanden dort verschiedene Betäubungsmittel und eine höhere Summe an Bargeld, die vermutlich aus Drogenverkäufen herstammt. Der Mann wurde zur Sache vernommen und wird sich demnächst vor Gericht wegen des illegalen Handelns und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten müssen.