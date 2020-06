Montag, 08. Juni 2020

Höxter: Ein Spezial-Bagger für das WBK-Hochhaus

Das WBK-Hochhaus wird jetzt "angeknabbert". Foto: nn

Höxter. Der Altbau der Weserbergland-Klinik in Höxter ist weg, der Abriss der Spezial-Klinik geht weiter. Ein Spezialbagger hat sich schon in Position gebracht, um in den kommenden Tagen den Hochhaus-Bau der WBK von oben nach unten „abzuknabbern“. Auf einem fünf Meter hohen Plateau steht ein „Long-Front-Bagger“, der 36 Meter hoch ist, er wird demnächst die Ansicht von Höxter entscheidend verändern. Nach dem Fahrstuhlschacht wird das alte Hochhaus dann selbst abgerissen. Etwa drei bis vier Wochen wird das dauern. (fhm)