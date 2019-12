Mittwoch, 04. Dezember 2019

Höxter: Einbrecher im Lagerraum eines Discounters

Die Polizei hofft auf weitere Zeugenaussagen. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Am Dienstag, 3. Dezember, gegen 19.10 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters zwei männliche Personen im Lagerraum des Geschäftes fest. Diese hatten sich unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und versuchten gerade einen Schrank aufzubrechen. Als sie die Angestellte bemerkten, flüchteten sie ohne Beute durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Im Geschäft wurde zuvor eine weitere Person festgestellt, welche offensichtlich Angestellte durch Befragungen zu Produkten abgelenkt hatte. Alle drei Tatverdächtigen werden als etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit dunklen Haaren und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Wer zur der Zeit ebenfalls verdächtige Feststellungen gemacht hat, oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, als Zeuge zur Verfügung zu stellen.